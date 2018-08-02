Bilecik’teki ilginç olay kameralarda

Marketin önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Akıl almaz olay geçtiğimiz gün Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. Park halindeki 19 SU 542 plakalı hafif ticari araç, iddialara göre bilinmeyen bir nedenle içinde sürücüsü olmadan çalışarak yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra cadde üzerindeki bir marketin kapısının önündeki ürünleri devirerek durabildi. Kazada markette maddi hasar meydan gelirken, şans eseri ölen veya yaralanan olmamıştı. Yaşanan bu olay marketin güvenlik kameralarına an ve an yansırken, marketin önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.