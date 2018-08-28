Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 23:15

Bilecik’teki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetle otomobilin çarptığı kazada ağı yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik’teki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 23:15


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Söğüt yolu Günyarık köyü yakınlarında Bozüyük’ten Söğüt istikametine giden İrfan Güner (71) idaresindeki 11 AC 424 plakalı kamyonet ile Hamide O. (31) idaresindeki 34 ALU 692 otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı sürücü ve yaralı yolcuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç