Bilecik’teki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Söğüt yolu Günyarık köyü yakınlarında Bozüyük’ten Söğüt istikametine giden İrfan Güner (71) idaresindeki 11 AC 424 plakalı kamyonet ile Hamide O. (31) idaresindeki 34 ALU 692 otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı sürücü ve yaralı yolcuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.