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Bilecik'teki tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan 11 AJ 035 plakalı motosiklet sürücüsü Engincan Ceylan, Bankalar mevkine geldiği esnada yola bir aracın aniden çıkması sebebiyle ona çarpmamak için aracını kaydırdı. Kayan motosiklet yan yatarken, sürücü yaralandı. Yaralı Engincan Ceylan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli duran trafik motosiklet ve yaralanın hastaneye intikal ardından normale döndü.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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