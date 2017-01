Bilecik’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Cumhuriyetçi Hareket Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir basın ve yayın oranları temsilcileri ve çalışanlarının önemine değindi. Eldemir Bilecik basınının ilin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu belirten mesajında, “ Sevgili basın mensupları sizler, Bilecik’imizde kamuoyunun gözü kulağı olmuş, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri doğru algılayıp yorumlayarak okuyucusuna aktarmak suretiyle, bu anlamda toplumumuzun sesi olma görevini üstleniyorsunuz. Güç bir ortamda, güç çalışma koşullarında, iletişim özgürlüğünün korunması, demokrasinin işletilmesi, gerçeklerin ortaya çıkarılmasında gösterdiğiniz emeğe sonsuz saygı duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sizin ve basında her kademede görev yapan çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Gününüzü içtenlikle kutlar, başarılı hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder, selam ve sevgiler sunarım” ifadelerini kullandı.



Milletvekili Tüzün’ün mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise mesajında, “Gazete ve televizyonların kanun hükmünde kararnamelerle hukuksuz bir şekilde kapatıldığı, gazetecilerin ceza evine doldurulduğu, basın özgürlüğün yok edildiği, ülkenin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline getirildiği, organize ve sistematik bir sansürün uygulandığı, binlerce gazetecinin işsiz bırakıldığı bir dönemde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Karanlık tablo içerisinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, kutlanacak bir bayram olmanın ötesinde, anlama, anlatma, farkındalık yaratma günü haline geldiğini belirten Tüzün mesajına şu şekilde devam etti: “Gazetecilerin işsiz kalma, ceza evine girme ve öldürülme korkusuna kapılmadan, oto sansür uygulamadan, sadece haberi düşünerek özgürce yazıp, ekranlarda özgürce konuşabilecekleri günleri yaratmak bizlerin boynumuzun borcudur. Her koşulda baskılara boyun eğmeden çalışan, tarafsız, özgür, cesur gazeteciliği kendine meslek edinen ve mesleğin etik ilkelerini savunmaktan geri durmayan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, gazetecilerin emeklerinin karşılığını maddi-manevi alabildiği güzel günler dileğimle sevgi ve saygılarımı sunarım.”



Vali Elban’ın mesajı

Bilecik Valisi Süleyman Elban basının iletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer aldığını belirttiği mesajında, “Halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. Gücünü, zenginliğini ve malzemesini bulunduğu ortamdan alan basın, her zaman kamu yararını göz önünde bulundurmalıdır. Meslek ilkelerini ve etiğini göz önünde tutarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla çalışmalarını devam ettireceğine inandığım ilimizde görev yapan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Başkan Yağcı’nın mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Ülke yönetimiyle milletimiz arasında çok önemli bir köprü görevi gören ve demokrasi ile cumhuriyetimizin kökleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. Mesajında; basın ve basın mensuplarının toplum ve ülke hayatında üstlendiği göreve dikkat çeken Belediye Başkanı Selim Yağcı mesajına şu şekilde devam etti: ’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; ’Basın Milletin Müşterek Sesidir. Gerçekten de basın ve basın mensupları millet ve devlet arasında olduğu gibi devletler arasında da son derece hayati önem ve değere sahiptir. Genel olarak düşündüğümüzde Türk basını, tarihin her döneminde halkın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Öyle ki devletimiz ve milletimizin geleceğine kast edilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kamuoyuna iletilmesinde ve milletimizin bu konuda uyarılmasında basın ve gazetecilerin önemi büyüktür. Basınımız kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmek için çaba sarf etmektedir. Önemle vurgulamak isterim ki basınımız, çalışan gazetecilerimiz tüm bunların yanı sıra düşüncenin gelişmesine, kişiliğin oluşmasına, yaşamın tüm aşamalarında yetenek ve becerilerin elde edilmesine yardımcı olarak bilgileri iletmek işlevini de üstlenmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması, doğru, ilkeli, nesnel ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi de son derece önemlidir. Bu yaklaşımın, halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen, üstün bir çabayla topluma hizmet eden, faaliyet gösteren değerli basınımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum’’