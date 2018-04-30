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30 Nisan 2018 13:54

Bilecik’ten Batman’a uzanan sevgi mesajları

Bilecik’te eğitim veren bir ilköğretim okulu öğrencileri, kendilerine kardeş okul seçtikleri Batman’daki bir okuldaki arkadaşlarına kartpostal gönderirken, PTT şubesinden kendilerine hediye edilen oyun gruplarını ve Bakan Arslan’ın mesajını sevinçle karşıladılar.

Bilecik’ten Batman’a uzanan sevgi mesajları

30 Nisan 2018 13:54


Öğrenciler, önceden hazırlamış oldukları kartpostalları PTT Bilecik Şubesine giderek, Bilecik PTT İşletme Müdürümüz Abdulaziz Çivik’e teslim ettiler. Minikler burada duygularını kaleme döktükleri kartpostalların, mektupların hangi ellerden ve işlemlerden geçtiğini işin mutfağına girerek, neler olup bittiğini görmüş oldular. Ardından Bilecik PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, çocuklara PTT’nin çocuklar için hazırlamış olduğu eğitici bir oyun olan ‘PETTE’yi çocuklara hediye etti. Oyunların üzerinde ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın çocuklar için hazırlamış olduğu;. "Oyun oynarken insan o kadar mutlu oluyor ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor, değil mi? İlkokuldayken tenefüslerde ve hafta sonlarında arkadaşlarımla oynamak benim için de çok keyifli ve eğlenceliydi. Sabırsızlıkla beklerdim o anları... ‘Pette’ de posta ve bankacılık alanlarında 81 ilde verilen görevleri tamamlayıp rakiplerini yenmeye çalışacağın eğlenceli bir oyun olarak senin için hazırlandı. Arkadaşlarınla birlikte keyifle oynayacağına inanıyor, iyi eğlenceler diliyorum’’ notunu da okudular.




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