Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Kaya açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Bayram Kaya, “Ölçüler ve Ayar Kanunu” ve “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği”ne göre kullanılan her bir ölçü aletinin belirtilen süreler içerisinde periyodik muayenesinin yaptırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamasında, hassas kütle ölçülerinin, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçülerinin, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı sayaçları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılacağını ifade etti. Kaya, aynı zamanda elektrik, su, gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılmasının zorunlu olduğunu belirttiği açıklamasında, “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 9’uncu Maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen; muayene süreleri dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yapılması ile ilgili başvurunun 2017 yılının Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar Valiliğimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, 3 ve 4’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan mekanik tartı aletlerinden, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli terazilerin de periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur. Bu ölçü ve ölçü aletlerinden muayene süreleri dolmuş olanların, periyodik muayenelerinin yapılması ile ilgili başvurunun 2017 yılının Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar Bilecik Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat edilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



"Başvurularını 28 Şubat 2017 tarihine kadar yapmayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak"

Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayrıca Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine göre; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan, 3 ve 4’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, 1 ve 2’nci sınıf otomatik olmayan tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunda. Bu ölçü ve ölçü aletlerinden muayene süreleri dolmuş olanların, periyodik muayenelerinin yapılması ile ilgili başvurunun 2017 yılının Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar bağlı bulunan il sınırları içerisinde varsa Yetkili Muayene Servislerine, bulunmaması halinde sınır illerde bulunan Yetkili Muayene Servislerine müracaat etmesi gerekmektedir. Ölçü aleti sahiplerinin belirtilen tarihe kadar ilgili kurumlara müracaat etmemeleri halinde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15 ve 16’ncı maddeleri gereği idari ve adli yaptırımlar uygulanacaktır. Muayene talebinde bulunanların muayene ve damgalama ücretini ödediklerine dair makbuz ile Bilecik Belediyesi Sınırları içerisindeki yapılacak muayeneler için 32,9 lira, Bilecik Belediyesi sınırları dışında yerinde yapılacak muayeneler için 43,8 lira yerinde muayene gideri bedelinin ödendiğine dair banka dekontunu başvuru dilekçelerine eklemek zorundadır. Başvurularını 28 Şubat 2017 tarihine kadar yapmayanlar hakkında 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacağı, önemle duyurulur."