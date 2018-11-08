Bilim Şenliğine katkı sağlayan Başkan Bakıcı'ya teşekkür

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı kurum görüşmeleri gününde çeşitli kurum müdürleri ile görüştü. Misafirleri ile sohbet ederek istişarelerde bulunan Başkan Bakıcı misafirlerinin tek tek istek ve taleplerini dinledi. Görüşmelerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte proje rehberlerinden Kumral Abdal Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Bilgin, proje yürütücüsü Kumral Abdal Anadolu Lisesi Fizik öğretmeni Mehtap Arslan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Soylu, Matematik öğretmeni Erhan Batan atölye lideri Türk Dili ve Matematik Öğretmeni İlhan Toygar'ı ağırlayan Başkan Bakıcı, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. İlçe Mili Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Bilgin Başkan Bakıcı'ya 407 TUBİTAK Bilim Şenlikleri Düzenleme Programı kapsamında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 17-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen “Kumral Abdal Bilecik'te Bilim Şenliği Müjdeliyor” isimli projenin ana destekçilerinden olan Bozüyük Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ederek plaket takdiminde bulundular.

Kurum görüşmeleri gününün sonunda misafirlerinin her birine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Bakıcı “Kurum Görüşmeleri için ziyaretimize gelen misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Fikirler paylaşıldıkça güzel” dedi.