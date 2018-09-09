Dünyanın neresinde bir mazlum varsa önce yardıma koşan Türk milletidir” dedi.

Türk tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamındaki kutlamalar son gününde de coşku içinde kutlanmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok bölgesinden Söğüt’e akın eden binlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım gerçekleştirerek atalarını saygı ile andı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katıldığı şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“Söğütte her yıl dünya ölçeğinde bir toy düzenlensin”

Açılışta konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, destek verildiği takdirde Söğüt’te her yıl dünya ölçeğinde bir toy düzenlenmesini istediğini ifade ederek, “15 Temmuz hain darbe girişimine yiğitçe karşı duran ruh da aynı ruhtur. ‘Oğul, haklı olduğunda mücadeleden korkma. Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler’ öğretisiyle yetişen yiğitler, o gün Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin liderliğinde korkusuzca şehadete yürüdüler ve tüm dünyaya bu aziz yurdu asla çiğnetmeyeceklerini bir kez daha gösterdiler. Söğüt ruhu 400 çadırlık obamızı 7 iklime adaletle hükmeden bir cihan devleti yapan; mazlum milletlere ‘Türk hasretle beklenendir’ umudunu aşılayan ruhtur. Kısaca Söğüt ruhu, bizi biz yapan ruhtur. Dünyanın dertlerinin ilacı bu ruhtadır. Bugün burada yad ettiğimiz kuruluştadır, diriliştedir, kurtuluştadır. Bu ruhu yaşatmaz ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde devretmeyi başaramazsak, maazallah geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu şuurla ve tam bir adanmışlık ve gayretle Söğüt ruhunu yaşatmak ve yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Söğüt buluşmalarını gönül coğrafyamızı kuşatacak şekilde genişletmek ister, kelimenin tam manasıyla bir toy toplamak dileriz. Münasip görülür ve destek verilirse, Söğüt’te her yıl dünya ölçeğinde bir toy düzenlensin. Devlet liderleri, karar alıcılar, bilim ve sanat insanları burada buluşsunlar, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın kaderini ilgilendiren konuları burada görüşsünler, kısa-orta-uzun vadeli politikalar, stratejiler belirlesinler, 7 asır önce Söğüt’te yaktığımız kandil dünyayı yeniden ve daha güçlü bir şekilde aydınlatsın diler, tensip buyurursanız, konuya ilişkin çalışmalarımızı sizlere ayrıca arz etmek isteriz” şeklinde konuştu.

“Bizler milletimizin sağduyusu ile bu dönemden daha güçlü çıkacağız”

Bilecik Valisi Büyükakın’ın ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, yüzyıllık hesapların bugünkü temsilcilerinin bölgeyi ateşe atmaktan çekinmediğini ve bu dönemden millet ile birlikte daha güçlü çıkılacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın Söğüt ve ecdat sevgi ve muhabbeti öylesine güçlü ki tarihimizin daha iyi öğrenilmesi ve değerlerimize sahip çıkılması konusundaki toplumsal hassasiyetlerimizin daha da güçlenmesini sağlıyoruz. Bu hassasiyet tarihin dönüm noktalarına şahitlik eden gönül dünyamızda da yeniden ihya edilmesine vesile oluyor. Söğüt’de bir Yörük çadırında filizlenen ve üç kıtaya kök salan cihan şuur bir imparatorluğun kurulduğu topraklardayız. Bu topraklar yiğitlikleri ile arş-ı alayı titreten yüce alperenlerin ruhudur. Anadolu’yu manevi fetihler ile imar eden nice erenlerin yurdudur. Cesaretleri ve yiğitlikleri ile bir devletin doğuşuna şahitlik eden Hayme Anaların yurdudur. Milletimizin kutlu yürüyüşü Söğüt’te başladı. Sadece şehirleri değil gönülleri de fethetti, kalplere huzur ve selamet getirdik. Adaleti devlet idaresine rehber kılarak kenar Dicle’de kaybolan bir koyunun vebalinden kendimizi sorumlu tuttuk. İlhamını cihangir devletler kuran bir milletin azim, inanç ve kararlılığından alan fütuhat aşkı ile birlikte yürüdük. Kılıcımızı her zaman yaşatmak ve mamur kılmak için kaldırdık. Bizler irfanı ufku ve münevver kişiliği ile bir milletin direnişinin tohumlarını atan Ertuğrul Gazi’nin bu kutlu mirasının varisleriyiz. İlayı kelimetullah uğruna canını feda eden ecdadın kanıyla şereflenen toprakların bugünkü sahipleriyiz. Tarihin önünde sorumluluğumuz ağır. Dün yaşananlar bugün farklı oyuncular ile yine sahnede. Yüzyıllık hesapların bugünkü temsilcileri bölgeyi ateşe atmaktan çekinmezken bizler milletimizin sağduyusu ile veraseti ile birlik, beraberlik ve kardeşlik ile bu dönemden daha da güçlü çıkacağız inşallah. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişimindeki, milletimizin istikbal ve istiklaline yönelen her tehditte Söğüt ruhunun ne kadar canlı ve diri olduğunu bir kez daha bütün dünyaya gösterdik” dedi.

“Devlet idaremizin temel felsefesini oluşturan anlayış Söğüt’te hayat bulmuştur”

Söğüt’ün mekanın ötesinde bir anlama sahip olduğunu da aktaran Bakan Dönmez, “Devlet idaremizin temel felsefesini oluşturan anlayış Söğüt’te hayat bulmuştur. Osmanlı Devlet idaresi kökleri üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık birikiminin ardından Söğüt’te temelleri atılan bu köklü devlet geleneklerimizin izleri vardır. Çünkü bizim yönetim anlayışımızın kökeninde insan vardır. İnsanların rahatı, huzur ve selameti vardır. Türkiye’nin uzun dönemli hedeflerine ulaşması için en ağır yükün omuzlarınızda olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Bundan sonra da bu anlayış ile hareket etmeye devam edeceğiz. Milletimizin bizlere tevdi ettiği emaneti daha yukarı taşımak için var gücümüz ile gece gündüz gayret içindeyiz. Biz büyük ve güçlü Türkiye inşa etme noktasında ortaya koyduğumuz hedeflere inanıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Türkiye’nin son 16 yıllık siyasi ve ekonomik serüveni içeride ve dışarıda bilinçli veya bilinçsiz olumsuz bütün senaryo ve tahminlerini boşa çıkararak ilerledik. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç bugün ortaya atılan olumsuz öngörülerin de temelsiz kalacağı ve haksız çıkacağı bir dönem olacaktır. Bu noktada bizlere düşen görev duraklamadan, ara vermeden çalışmaya devam etmektir” açıklamalarında bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerin en büyüğü Osmanlı’nın varisidir"

Son olarak konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım vatandaşlara seslenerek, 737’nci Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin bir anma günü olduğu kadar bir vefa günü olduğunu da belirtti. TBMM Başkanı Yıldırım, “Daha önce burada bu meydanda sizlerin coşkusunu heyecanını defalarca paylaşmış, Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da bu vesileyle bir kez daha iletiyorum. Burası, bu topraklar şanlı tarihimizin en muhteşem devletlerinden biri, Osmanlı’nın en mütevazı yıllarını geçirdiği topraklardır. Burası Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’nin atası Ertuğrul Gazi’nin yattığı mübarek bir yer. Burada Söğüt’te Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’de metfun burası hürmet ve muhabbet ile kucaklanması gereken bir belde. Osmanlı’nın doğduğu bu topraklarda düzenlenen toy şölen vesilesi hepimizin sevincidir gururudur. Ertuğrul Gazi bir uç beyi olarak 1281 yılında ahirete göç ettiği günde arkasında 400 çadırlık bir aşiret vardı. O aşiret 1299’da devlet oldu, büyüdü üç kıtada, yedi denizde sınırlarını 22 milyon kilometreye kadar genişletti. 22 milyon kilometre ne demek? Bugünkü Türkiye’nin 28 katı demek. 600 yıllık hükmettiği bu topraklarda Osmanlı’nın bugün 55 tane bağımsız devlet var. Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerin en büyüğü Osmanlı’nın varisidir. 737’nci Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri bir anma günü olduğu kadar bir vefa günüdür. Hepimiz Ertuğrul Gazi’ye ve ayak izlerine şükran borçluyuz. Necip milletimizin güzel adetler başlatan ve yaşatan vefalı evlatları var. Vefalı gençleri, insanları var. Milli ve manevi şuurumuzu canlı tutmak inanç ve kültür değerlerimizi paylaşıp yaygınlaştırmak gayesi ile devam edilen bu adetleri başlatanlardan ve bugünlere getirenlerden Allah razı olsun. Huzurlarınızda kendilerini muhabbetle anıyor şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz”

Milli gelire göre göre dünyada en fazla yardım yapan ülkesinin Türkiye olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasını şu şekilde bitirdi:

“Millet olarak gök kuşağının renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Hepimiz bu büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Farklılığımız gücümüz, güzelliğimizdir. Milletimizin gücü de buradan gelmelidir. Yüzlerce yıl ahlakı adaleti yaymak için huduttan hududa koştuk. Her zaman mazlumun yanında olduk. Sizler tarih yapan, tarih yazan Türk milletinin özetisiniz dağların ovaların gür sesi, devletimizin teminatısınız. Bugün iç huzuru ile yürek ferahlığı ile nefes aldığınız Anadolu bize vatan oldu. Sizlerin varlığı bu dağlara, bu ovalara can verdi. Kökü üç kıtaya uzanan çınarın gövdesinin bulunduğu bu topraklarda düzenlenen bu toy, sizlere duyulan şükranın bir ifadesidir. Milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa önce yardıma koşan Türk milletidir. Nerede ağlayan bir ana varsa, boynu bükük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül coğrafyamızda, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye’de Irak’ta barışı tesis edip güven içinde yaşayacağı ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz, hükümetimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor. Sevgili vatandaşlarım yüreklerimizin birlikte atıyor olması bizim en büyük gücümüzdür. Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ’cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz, daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllerinin bizi yıkamayacaklarını gördüler. Türk milleti tarihin öznesidir. Gövdesi Anadolu’dadır. Bir kolu Balkanlar’da, bir kolu da Kafkaslar’dadır. Bir ayağı Nil Nehri’nde, diğer ayağı da İdil’dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir.’ Şunu dost ve düşman herkes bilsin. Paramız üzerinden, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini, haklının hukuku mutlaka alacaktır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin,tanklarla, toplarla yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar kalacaktır.”

Konuşmaların ardından sırasıyla folklor ekibi, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve tören geçişi sonrası şenlik sona erdi.