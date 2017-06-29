Binbaşı Alper Koç’tan Başkan Bakıcı’ya veda ziyareti

Çanakkale Gelibolu’ya tayini çıkan Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, veda ziyaretlerine başladı. Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç’un veda ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu da hazır bulundu. Karşılıklı sıcak ve samimi bir şekilde gerçekleşen ziyarette bir yandan veda etmenin burukluğu yaşanırken, bir yandan da Bozüyük ile ilgili hatıralar paylaşıldı. Başkan Bakıcı Binbaşı Alper Koç’a yeni görev yerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı Binbaşı Koç’a Bozüyük’ü hatırlatması amacıyla Metristepe Anıtı hediye ederek Bozüyük’e ve vatan borcunu ödemeye gelen askerlere yapmış olduğu hizmetler için teşekkür etti. Ardından Başkan Yardımcısı Avcıoğlu da Binbaşı Koç’a hizmetleri için teşekkür ederek fincan takımı hediye etti. Ziyaret biriminde Başkan Bakıcı ve Başkan Yardımcısı Avcıoğlu belediye binasının önünde Binbaşı Alper Koç ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek veda ettiler.