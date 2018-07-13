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13 Temmuz 2018 17:44

Binbaşı Can’a Kent Konseyi’nden veda kahvaltısı

Bozüyük Kent Konseyi tarafından tayini çıkan Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can için veda kahvaltısı düzenlendi.

Binbaşı Can’a Kent Konseyi’nden veda kahvaltısı

13 Temmuz 2018 17:44


Yıllardır Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Binbaşı Süleyman Can’ın tayininin çıkmasının ardından düzenlenen veda buluşmaları devam ediyor. Son olarak Bozüyük Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen kahvaltı programında Binbaşı Süleyman Can, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen programda Binbaşı Süleyman Can Bozüyük’teki anılarını paylaşarak kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Programın sonunda Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli Binbaşı Süleyman Can’a Bozüyük’te görev yaptığı süre zarfındaki titiz ve özverili çalışmaları nedeni ile teşekkür ederek, yeni görev yeri olan Ankara’da kendisine başarılar diledi ve günün anısına hediye takdiminde bulundu. Kent Konseyi üyeleri de Binbaşı Süleyman Can ile vedalaşarak kendisine yeni görev yerinde başarılar dilediler.


Programa Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli’nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Kahri İnci, Genel Sekreter Levent Tokmak, Engelliler Çalışma Grubu Zeynep Akpınar, Arama Kurtarma ve İlk Yardım Çalışma Grubu Veli Çelik, Tüketici Hakları Çalışma Grubu Hasan Özkan, Sosyal Yardımlaşma Çalışma Grubu Hayri Özcan, Yürütme Kurulu Üyeleri Necmettin Şahan, Gençağa Seraslan, Cevat Tekin, Hayati Çil ve İsmail Kıranlı katıldı.




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