Binbaşı Süleyman Can’a veda yemeği

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ev sahipliğinde Grand Çalı Otel’de düzenlenen veda yemeğine Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Savaş Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile eşleri katıldı. Anıların tazelendiği ve hoş sohbet içerisinde geçen gecede, Ankara’ya tayini çıkan Binbaşı Süleyman Can’a Bozüyük’teki başarılı çalışmaları nedeni ile teşekkür edilerek yeni görevinde başarılar dilendi.