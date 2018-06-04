derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapanlara jandarma suçüstü yaptı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde Kınık Şelalesi mevkinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldılar. Olay yerine giden ekipler Y.H. ve B.A. isimli şahıslar 1. Derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları esnada, T.K. T.Ö. isimli şahıslar ise izinsiz kazı yapan şahıslara gözcülük yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet hilti, 1 adet kazam, 1 adet kürek ve 4 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.