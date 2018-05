Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Bilecik’te

Bilecik’te sendika binalarının açılışına katılan Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, Bilecik’teki demokrasi hareketine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Sendikaların demokratik kurumlar olduğunu anlatan Adnan Serdadoğlu, "Eğer bir ülkede sendikalar güçlü ise, emek örgütleri güçlü ise orada demokraside gelişmiş demektir. Dünyanın bütün ülkelerindeki göstergeler buna işaret eder. Gelişmiş ülkelerdeki sendikal alan, emek alanı çok daha gelişmiştir. Ama bazı yerlerde vardır ki, bizim gibi ülkelerde maalesef ki sendikal alan çok daraltılmış, emek hareketi kuşatılmış ve işçilerin hak ve çıkarları sürekli olarak aşağı çekilmeye çalışılıp, onların mücadelelerinin önü hep kesilmiş durumdadır. Onun içindir ki; bizim gibi ülkelerde de demokrasiler gelişemiyor” dedi.

“Türkiye’deki sendikal alan yüzde 5’lere düştü”

Başkan Serdaroğlu konuşmasının devamında Türkiye’deki sendikal alanın yüzde 5’lere düştüğünü belirterek, “Belki bugün Türkiye’de yüzde 12 gibi gösteriliyor sendikalaşma oranı ama yüzde 12 dediğimiz alanın bir kısmı kamu sektöründe geçmişten gelen örgütlülük, ama önemli bir kısmı da toplu sözleşme hakkına kavuşamayan işçiler. Yani bir ülkede yüzde 12 oranı var. Bunun sadece yüzde 5,5’i veya 5,6’sı, toplu sözleşme yapabiliyorsa, emek alanındaki bu görüntü, gösterge aslında ülkedeki demokratik göstergeye de somut bir işarettir. Biz bunun için sendikaları demokrasinin olmazsa olmaz yapıları olarak görüyoruz. Güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama maalesef ki her örgütlendiğimiz yerde, özellikle bizim gibi demokratik ve sınıf sendikacılığını savunan, sendikaların önüne önemli engeller çıkartılıyor” şeklinde konuştu.

“Biz geçmişte emek mücadelesi veren saygın insanların sendikasıyız”

Başkan Serdaroğlu, konuşmasının sonunda geçmişte emek mücadelesi veren saygın insanların sendikası olduklarını vurgulayarak, “Biz onların kültürlerini, bize bırakmış oldukları bir takım ilkeleri taşımak ve bizden sonrakilere teslim etmek zorundayız. Onun içindir ki; Türkiye’de ne yapmamız gerektiğini biz tarihimizdeki yapılan mücadeleleri önümüze koyarak yapıyoruz. Bu nedenle de bugün Bilecik’te kendi yerimizdeyiz. Daha rahatız, burada insanlara hizmet verebilecek geniş bir alana sahip ve biz burada bütün demokrasi mücadelesi içerisine, özgürlükler mücadelesi içerisine bütün varlığımızla girmek istiyoruz. Burada sendikanın güçlenmesi için dostlarımızdan yardım bekliyoruz. Bilecik’teki her alanın güçlenmesi anlamına gelir. Bizde her emek alanına açığız. Onların ihtiyaçları varsa bu binamızın kullanılmasından tutun, onların bize ihtiyaçları varsa, bu ihtiyaçları olan yerlere her zaman göstermeye de hazırız. Burada dayanışma içerisinde, daha güzel bir ülke, daha güzel bir yarın, işçilerin daha mutlu yaşayacağı, haklarının engellenmeyeceği bir aydınlık geleceği birlikte sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Açılış törenine; Sendika Eğitim Daire Başkanı Seyfettin Gülengül, Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.