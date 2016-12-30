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30 Aralık 2016 20:45

Birlik Haber-Sen Bilecik İl Temsilcisi Sedat Çakmak:

Birlik Haber-Sen Bilecik İl Temsilcisi Sedat Çakmak:

30 Aralık 2016 20:45

Birlik Haber-Sen Bilecik İl Temsilcisi Sedat Çakmak, düzenlediği basın toplantısında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) çalışanlarının sorunlarını dile getirdi.
PTT çalışanlarının sorunlarına değinen Sedat Çakmak, "PTT çalışanlarının en büyük sorunu, izinlerinin bir sonraki yıla devredilmeyişidir. Yani iş yoğunluğundan ve elaman eksikliğinden dolayı izne çıkamayan PTT çalışanı 2016 yılının iznini, 2017 yılında kullanamıyor. 2016 yılının izni yanıyor. 2015 yılı 3’üncü Dönem Toplu Sözleşme metninin 12 maddesinde baş dağıtıcı ve dağıtıcıların emeklilik yaşlarının 55’ten 60’a çıkarılması konusunda dönemin Bakanıyla mutabakata vardık. Fakat bu kazanımımız da maalesef kanuni düzenleme yapılmamış ve hayata geçirilmemiştir. Bu yüzden çok sayıda baş dağıtıcı ve dağıtıcı mağdur olmaktadır. Bu personel ya emekli olmak zorunda bırakılmış yada İdari Hizmet Sözleşmesi dayatmasıyla bu arkadaşlarımızı mağdur etmektedir” dedi.
Kanuni düzenlemelerin yapılmadığını ve çalışanların beklenti içerisinde bırakıldığını anlatan Çakmak, “Dağıtıcılara yıpranma hakkının verilmesi için PTT A.Ş. ve sendikamız mutabık kalmış, fakat bununla ilgili kanun düzenlemesi yapılmamıştır. PTT’nin daha iyi seviyeye gelmesi ve halka daha iyi hizmet verebilmesi için acilen personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. PTT A.Ş.’ de tüm kademelerde çalışların unvan yükselme sınavlarına girebilmesi sağlanmalıdır. Şuan ki mevcut durum iş barışını ve kariyer planlamasına engel teşkil etmektedir. Dağıtıcı personelin de kariyer planlamasına dahil edilmesi gerekmektedir. 4 yıllık lisans mezunu dağıtıcılarında unvan yükselme sınavlarına girmesinin önü açılmalıdır. PTT A.Ş.’de daha önce denenmiş olan vardiyalı çalışma sistemi yeniden uygulamaya konmuştur. Denenip de başarısız olan bir sistemin yeniden uygulamaya konulması, iş gücü, moral, motivasyon ve zaman kaybına neden olacaktır. Bu nedenle bu uygulamadan vakit kaybetmeden vazgeçilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



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