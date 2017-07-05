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05 Temmuz 2017 12:14

Bisikletiyle "Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" turuna çıkan öğretmen Ertuğrul Gazi türbesinde

15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bursa’dan bisikletiyle yola çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut’un bugünkü durağı Ertuğrul Gazi türbesi oldu.

Bisikletiyle

05 Temmuz 2017 12:14


15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Bursa Saltanat Kapısından bisikletiyle yola geçtiğimiz Cuma günü yola çıkan Karadavut, "Devlet Kuran Sultanlardan Devlet Kurtaran Şehide Yolculuk" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 230 kilometrelik yolculuğun ardından Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ulaştı. Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi’nin türbesinden bisikletiyle yola çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yasin Karadavut, 230 kilometrelik yolculuğun ardından Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin babası olan Ertuğrul Gazi’nin türbesine ulaştı. Turunu, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurarak öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesinde kabri başında tamamlayacağını belirten Karadavut, “Osmangazi, Orhangazi türbelerinden, Bursa’daki Saltanat Kapısından start aldık. Şehidimizi Ömer Halis Demir’in Niğde’nin Bor ilçesinde meftun. Osmanlının kurucuları Osmangazi ve Orhangazi’den yola çıkarak kendisine doğru inşallah yol alıyoruz. Bugün Bilecik etabın dayız. Dün Bilecik’te Şeyh Edebali Hazretlerinin türbesini gezdik. Bugünde Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi türbesindeyiz. Zaten bu tur oğlu Osman Gazi’nin mezarı başında başladık. Bugünde şirin ilçe Söğütte babasının mezarı başındayız” dedi.




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