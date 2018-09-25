Bisikletleri ile okullarına gittiler

Bilecik'te bir gurup öğrenci, bu yıl da farkındalık oluşturulması amacıyla, okullarına bisiklet ile gitti.

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde geçen yıl başlatılan ''Haydi Çocuklar Bisikletle Okula'' etkinliği kapsamında öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde buluştu ve Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokuluna bisiklet ile ulaşım sağladılar.

Düzenlenen etkinliğe; Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri, Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sabri Turhan, öğretmen ve bisikletli öğrenciler katıldı.

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan ve şu ana kadar birçok güzel projeye imza atan Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte; öğrencilere, bisiklet ile ulaşımın faydaları, bisiklet ile ulaşımda uyulması gereken kurallar ve diğer yaya ve sürücülerin bisikletlilere karşı uymakla yükümlü olduğu kurallar hatırlatıldı. Program öncesi Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan proje hakkında bilgi verirken, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ise öğrencilere, bisiklet kullanımının faydaları ve trafikte uyulması gereken kurallarını anlattı.

“Çocuklarımızı hareketli ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeye çalışıyoruz”

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde güzel ve anlamlı bir çalışmayı sergilediklerini kaydeden Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, “Bugün çocuklarımızla birlikte ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' ‘etkinliği için bir araya geldik. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Dünya Sağlık Örgütüne üye bir kuruluş. Biz de Bilecik Belediyesi olarak Sağlıklı Kentler Birliğinin bir üyesiyiz ve güzel projeler ile katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz Haydi Çocuklar Bisikletle Okula diyoruz. Çocuklarımızı hareketli ve sağlıklı yaşam konularında bilinçlendirmek istiyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında dün teorik anlamda güvenli sürüş tekniklerini anlattık onlara. Bugün de uygulamalı olarak okullarımıza bisiklet ile gidiyoruz. Neden okula bisikletle gidiyoruz? Daha sağlıklı olmak için, doğaya sıfır karbon salımı için. Çevreyi korumak ve duyarlı olmak için. Çocuklarımız da yoğun ilgi gösterdiler ve bizler de bu anlamda farkındalık oluşturmak hedefimizi gerçekleştirmiş olduk” ifadelerine yer verdi.

Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz ise ‘'Etkinliklerimiz kapsamında dün okullarımızda öğrencilerimize yönelik teorik eğitimler verdik. Bugün de okulumuza bisiklet ile gidiyoruz. Eğitimlerde ve uygulamalarda çocuklarımıza güvenli sürüş teknikleri yanı sıra, kask kullanımı, kurallara uyma, alınması gereken tedbirler şeklinde eğitimler veriyoruz'' şeklinde konuştu.

Bisiklet kullanımı ve faydaları ile trafik kurallarının olduğu broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü Gezici Bilgilendirme aracı da etkinlikte hazır bulundu. Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından çocuklara sağlık ve sağlıklı yaşam konularında bilgiler aktarıldı.

Dernek Temsilcisi Hakan Yavuz, öğrencilere bisiklet kullanımı ve kurallarını anlattıktan sonra öğrenciler okullarına bisiklet ile ulaştı.