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11 Temmuz 2017 12:51

Bisikletli gruptan Bilecik ziyareti

"Pedallar Tabiat Turizmi için Dönüyor’’ projesi kapsamında Bilecik’te bulunan bisikletli grup, şehrin çeşitli noktalarını ziyaret etti.

Bisikletli gruptan Bilecik ziyareti

11 Temmuz 2017 12:51


Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik, tanıtım ve turizme yönelik çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can ve Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz; Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte ağırlanan heyete Bilecik hakkında bilgi verdi.


Bilecik’e olan hayranlıklarını ifade eden heyet, gezi kapsamında Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Şeyh Edebali Türbesi ve Tarihi Saat Kulesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.




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