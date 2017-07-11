Bisikletli gruptan Bilecik ziyareti

Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik, tanıtım ve turizme yönelik çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can ve Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz; Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte ağırlanan heyete Bilecik hakkında bilgi verdi.

Bilecik’e olan hayranlıklarını ifade eden heyet, gezi kapsamında Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Şeyh Edebali Türbesi ve Tarihi Saat Kulesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.