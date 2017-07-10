Bisikletliler Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda

Düzenlenen etkinlik hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bisikletçiler için Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda etkinlik düzenlediklerini belirterek,”Tabiat turizmini ön plana çıkarmak ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlikte sayın Kaymakamımız Bayram Sağır, Doğa Koruma Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Doğa koruma İl Müdürü Nezir Ayhan, Bisikletçiler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ve misafirlerimiz katıldı.İlçemizin her köşesi eşsiz doğası ile göz kamaştırıyor. Eksiğimiz ilçemizi yeterli kadar tanıtmamız ve gelen misafirlerimizi ağırlamak. Onların huzurlu mutlu günler geçirmesini sağlamak için tesislerin daha doğrusu yatırımların olması gerekiyor. Bu etkinlikle ilçemizin tabiat turizmin tanıtımına çok katkısı olduğu kanaatindeyim. Böyle etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.