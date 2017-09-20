Dr. Yunus Söylet Tesisleri içerisinde yer alan 4 farklı çeşmeden akan suyun her birinin tadı diğerinden farklılık gösterirken, bu suların böbrek, safra, egzama ve mideye iyi geldiğine söyleniyor.

Osmaneli-Pamukova karayolu üzerinde yer alan içmeler diye tabir edilen Prof. Dr. Yunus Söylet Tesisleri içerisinde yer alan 4 farklı çeşme 1400 yıldır şifa dağıtıyor. Osmaneli Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda tesis haline getirilen içmeler böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlıklarının her biri için 4 ayrı musluktan akıyor. Tesis hakkında İHA muhabirine bilgi veren tesis çalışanı Onur Dinler, tesis içerisinde yıllardır şifa dağıtan 4 tane faklı kaynaktan gelen şifalı suyun olduğunu belirterek, "Egzama, mide, safra kesesi ve böbrek olmak üzere 4 adet suyumuz bulunmakta. Sularımızın daha öncesinden tarih öncesinden de Emeviler zamanında savaşçı askerlerin geçiş noktasında dinlenme ve mola verdikleri bir yer. Bu zamanlarda askerlerin bir rahatsızlıkları olduğunda burada bulunan sulardan içerek kendilerini iyi hissettikleri ve hastalıklarına şifa buldukları bilinmekte. Bu şekilde askerlerin şifa buldukları göre rivayet var" dedi.

"Gelen vatandaşlarımızın yüzde 90’ın üzerinde suların iyi geldiğine söylüyor"

Onur Dinler, suları tekrar içmek için gelen vatandaşlarla yaptıklarını sohbete dayanarak yüzde 90’lara kadar şifa bulduklarını anlatarak, "Bizler de burada gelenlerle sohbet halinde oluyoruz. Yüzde 90’ın üzerinde bir rakam verebilmekteyiz sizlere sularımızın iyi geldiğine dair. Tabi ki biliyorsunuz ki insan vücudu farklılık gösterebilir. Belki bazı kişilerde iyi gelmeme ihtimali çok düşük de olsa vardır. Bu şekilde belediyemiz tarafından bir çevre düzenlemesine gittik. Çok güzel bir alan oluşturduk. Piknik alanlarımız var. Konaklayabilecekleri alanlar oluşturduk. Daha sonrasında güzel bir işletme ve tesis haline getirdik. Dağdan gelen bir sular vardı. Bir zaman sonra çeşmeler oluşturuldu. Çeşmeler oluşturulduktan sonra kişiler daha çok rağbet etmeye başladı. Daha öncesinde burada tabi ki bir konaklama işletmesi vardı, evet biraz harabe durumdaydı. Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin bey çabaları sayesinde gayet güzel bir ortam oluştu. Nezih bir ortam, doğayla birleşik bir alan icat ettik" dedi.

"İnsanları içtiklerinde tatlarına farklılık olduğunu zaten hissedeceklerdir"

Tesis sorumlusu Onur Dinler, sular arasında tat farklılıkları olduğunu belirterek, "Her kaynak farklıdır. İnsanları içtiklerinde tatlarına farklılık olduğunu zaten hissedeceklerdir. Çok net farklılıkları olan sularımız var. Çok ince farklılıkları olan sularımız da bulunmakta. Şu anda size en sert olarak mide suyunu söyleyebilirim. Daha sonrasında da çok net olarak da egzama suyuyla bunları ayırt edebilirsiniz" dedi.

"Günlük bin 500 kişi ziyaret ediyor"

Onur Dinler son olarak çeşmelere günlük bin 500 kişinin su içmeye geldiğin ifade ederek, "Tesisimize çevre illerden Sakarya, İzmit, İstanbul bölgelerinden çok sayıda misafirimiz gelmekte. Daha sonrasında İç Anadolu Bölgesi’ne doğru da Eskişehir, Ankara bölgesinden gelenlerimiz var. Afyon bölgesinden gelenlerimiz var. Karadeniz Bölgesi’nden geçiş olarak İstanbul bölgesine giderken buraya dönüş yaparak uğrayıp tekrar devam eden kişilerimiz var. Onlar da gayet memnun kalıyorlar. Şu ana kadar hiçbir şekilde kesinti yaşamıyoruz. O bizim sadece çeşmemizin oluşturduğu, çevre sulaması için oluşturduğumuz bir yer. Diğer açıdan çeşmelerimiz konusunda hiçbir şekilde kesinti yaşamıyoruz ve depolama yapmıyoruz. Gelen suyu direk aktarmaktayız" ifadelerine yer verdi.

"Bir hafta kalan var ya tertemiz çıkıp gidiyor"

Şifalı çeşmelerden su içmeye ve tesislere konaklamaya İstanbul’dan gelen Özcan Öner ise "Aynı kayaların içerisinden geliyor. Su hepsi değişik, değişik. Her derde faydası olan su. 40 sene evvelde geldim. Böyle bir yerden böyle değil yani çevrilmemişti. Kayaların içinden geliyordu. Hepsi de ayrı, ayrı tadı var. Çok fayda veren var. Bir hafta kalan var ya tertemiz çıkıp gidiyor. Kanın içindeki şey bile değişiyor. Hepsi yazıyor burada. Egzamaya, mideye hepsine fayda olan safra kesesine" ifadelerine yer verdi.