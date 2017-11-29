Boş salona eğitim verdi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitim; çevreyi iyileştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirliliğini önlemek ve tüm bunları okullara yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendi. Bilecik Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde; TAP Derneği Proje Sorumlusu ve Çevre Mühendisi Seyhan Ulucan, katılımcılara birçok konuda bilgiler aktardı. Yapılan eğitme 200 kişilik salona yaklaşık 20 öğretmen katılmazken, TAP Derneği Proje Sorumlusu ve Çevre Mühendisi Seyhan Ulucan boş salona eğitim vermiş oldu.