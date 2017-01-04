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04 Ocak 2017 14:20

Bozüyük Ak Parti İlçe Teşkilatı 2016 yılını değerlendirdi

Bozüyük Ak Parti İlçe Teşkilatı 2016 yılını değerlendirdi

04 Ocak 2017 14:20

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından 2016 yılının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldı.
AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen istişare toplantısına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra, İlçe Başkanı Mesut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda ilk olarak konuşan Mesut Çetin; “AK Parti olarak 2016 yılını değerlendirdiğimiz bu toplantıya katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler AK Parti genel merkezimizin talimatları ve ilçemizdeki dinamikleri en iyi şekilde değerlendirerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Ülkemiz bu dönemde içte ve dışta birçok düşman tarafından saldırı altındadır. Bize düşen Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ülkemiz için en iyi olan ne ise o çalışmaları yerine getirmektir” açıklamalarında bulundu.
Mesut Çetin’in ardından parti yönetim kurulu üyelerine Bozüyük Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları anlatan Başkan Bakıcı, 2016 yılında meydana gelen olayları değerlendirdi. Yeni yılda ülkede geçtiğimiz yıl yaşanan tüm kötü olayların bitmesini dileyen Başkan Bakıcı “Ülkemiz 2016 yılında büyük bir sınav vermiş, bütünlüğünü ve ekonomik durumunu koruyabilmiş, istikrarın önemini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bizler AK Parti’ye gönül vermiş insanlar olarak en altta ki birimden Cumhurbaşkanımıza kadar ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız” dedi.
Konuşmaların ardından partililerin sorularını yanıtlayan Başkan Bakıcı ve İlçe Başkanı Çetin, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.



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