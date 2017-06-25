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25 Haziran 2017 10:23

Bozüyük asri mezarlığında arefe günü yoğunluğu

Mübarek Ramazan ayı sona ererken, Ramazan Bayramı öncesinde Bozüyük asri mezarlığında arefe günü yoğunluğu yaşandı.

Bozüyük asri mezarlığında arefe günü yoğunluğu

25 Haziran 2017 10:23


Binlerce vatandaş vefat etmiş akrabalarını ve aile büyüklerini ziyaret edip dualar okumak için Bozüyük asri mezarlığına geldi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişinde kabirlere dikilmek üzere tam 10 bin adet çiçek dağıtılırken, vatandaşların mezarlığa kolay ulaşabilmesi için belediye otobüsleri ile gün boyu ücretsiz seferler düzenledi.


Mezarlık içinde görev yapan personel tarafından hizmet araçlarına alınan vatandaşlar mezarlığın üst kısımlarına ücretsiz olarak taşındı. Vatandaşlar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle şehir dışından gelen misafirler geçen yıl uygulanmaya başlanan mezarlık bilgi sistemi ile vefat etmiş aile büyüklerinin ve akrabalarının kabirlerini kolaylıkla bulabildi.




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