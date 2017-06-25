Bozüyük asri mezarlığında arefe günü yoğunluğu

Binlerce vatandaş vefat etmiş akrabalarını ve aile büyüklerini ziyaret edip dualar okumak için Bozüyük asri mezarlığına geldi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişinde kabirlere dikilmek üzere tam 10 bin adet çiçek dağıtılırken, vatandaşların mezarlığa kolay ulaşabilmesi için belediye otobüsleri ile gün boyu ücretsiz seferler düzenledi.

Mezarlık içinde görev yapan personel tarafından hizmet araçlarına alınan vatandaşlar mezarlığın üst kısımlarına ücretsiz olarak taşındı. Vatandaşlar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle şehir dışından gelen misafirler geçen yıl uygulanmaya başlanan mezarlık bilgi sistemi ile vefat etmiş aile büyüklerinin ve akrabalarının kabirlerini kolaylıkla bulabildi.