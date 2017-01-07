Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan Atatürk İlk/Ortaokulu öğrencileri, TEOG sınavlarında büyük başarılara imza attı.

8-A sınıfından Yusuf Emre Kahraman, 120 soruyu da doğru cevaplayarak ilçe ve il birincisi olmasının yanı sıra Türkiye 1’incileri arasında da yerini aldı. Aynı zamanda 110 netin üzerinde 18 öğrenci ve 100 netin üzerinde 32 öğrenci ile Bozüyük’te en yüksek ortalamayı yakalayan okul Atatürk Ortaokulu oldu. Okul Müdürü Yusuf Cengiz Yarengümeli, başarıda pay sahibi olan idareci, öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Aile faktörü ile birlikte düzenli çalışma, işbirliği ve doğru yönlendirmenin başarıda büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Yarengümeli, “Öğrencilerimizin bu büyük başarıları imza atmasında şüphesiz ki planlı ve programlı çalışmaları etkili oldu. Derslerini dikkatle dinleyen öğrencilerimiz yetiştirme kurslarında da EBA kazanım testleriyle konuyu pekiştirdiler. Yapılan deneme sınavlarıyla eksiklerini gören öğrencilerimiz, başarının emek harcayarak geleceğini kanıtlamış oldular. Okulumuzun yakaladığı bu büyük başarıda şüphesiz ki öğretmenlerimizin büyük payı var. Başarının temellerini ilkokul öğretmenlerimiz atmıştır. 1’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar öğrencileri ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimiz çocuklarımızı en iyi şekilde 8’inci sınıfa hazırlamışlardır. 8’inci sınıfın başlamasıyla TEOG dersi öğretmenleri gerek derslerde gerekse teneffüslerde soru çözüm masalarında öğrencilerimizin çözemedikleri soruları cevaplamışlar, anlamadıkları konuları anlatmışlardır. Öğretmenlerimiz arasındaki işbirliği, motivasyon ve inanmışlık öğrencilerimize de sirayet etmiştir" dedi.

"Öğrencilerimizin elde ettiği başarıda bir diğer pay sahibi velilerimizdir" diyen Yarengümeli, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız için her türlü sıkıntı ve fedakârlığa katlanan velilerimiz, öğrencilerimize evde en uygun çalışma ortamını hazırlamıştır. Evde mutlu ve huzurlu olan öğrencilerimiz derslerinde ve sınavlarında da başarılı olmuştur. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile aynı inanmışlığa sahip olmak gelecek adına umut vericidir. Elde ettiğimiz başarılar ülkemizin geleceği için birer araç; elde edeceğimiz başarılar içinse birer teminattır."