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27 Aralık 2016 17:30

Bozüyük balık pazarına sıkı denetim

Bozüyük balık pazarına sıkı denetim

27 Aralık 2016 17:30

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mezbaha Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.
Bozüyük Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyen ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Veterineri ve Zabıta ekipleri, tezgahlarda satılan balıkların gıda ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi. Haftada iki gün kurulan halk pazarında denetim yapan ekipler, özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Denetimlerde pazara gelen balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartları kontrol edilirken muhafazası ve korunmasına yönelik uyarı ve bilgilendirmeler de yapılıyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.



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