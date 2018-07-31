Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, ana caddede devam eden yaya geçidi çalışmaları, Yenidoğan Mahallesi’nde devam eden kaldırım ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili birim müdürleri ve ekiplerden bilgi alan Avcıoğlu, “İlçe genelinde devam eden çalışmalarla sorunlara kalıcı çözümler bularak, büyüyen ve gelişen Bozüyük’ü geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini belirten Avcıoğlu, çalışanlara kolaylıklar dilerken, mahalle sakinleri ile görüşmeyi de ihmal etmedi. Avcıoğlu, daha sonra vatandaşlar gelen talepler doğrultusunda notlarını alarak gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.