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11 Mayıs 2018 17:52

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Anneler Günü’nü kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlandı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Anneler Günü’nü kutladı

11 Mayıs 2018 17:52


Mesajında tüm annelerin gününü kutlayan Başkan Bakıcı, şehit annelerini de unutmadı. Annelere verilecek en değerli hediyeyi de açıklayan Başkan Bakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Sabır, şefkat, merhamet, sevgi, fedakarlık, koruyuculuk ve kollayıcılık hasletlerinin timsali olan, üzerimizde ödenemez hakları bulunan annelerimiz en değerli varlıklarımızdır. Dünya’da anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer yoktur. Varlığıyla hayatımıza anlam katan, ailenin mükemmelleşmesinde en önemli rolü oynayan, gülen yüzleri ile en değerli varlıklarımız annelerimizi yılın sadece bir gününde değil her gününde hatırlamalı, hoş tutmalı, sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Yetiştireceği hayırlı evlatlar karşılığında, ’Cennetin, ayakları altına serildiği’ annelerimizin yüzlerini güldürmek ve iftihar edebilecekleri evlatlar olmak, onlara verilebilecek en değerli hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle; evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını milletçe yürekten paylaştığımız şehit annelerimize daima minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her türlü fedakarlık ve tükenmez sabırla, dünyanın en yüce görevini yerine getiren ve hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor, evlatlarıyla, sevdikleriyle beraber nice Anneler Günü’ne sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmalarını Yüce Allah’tan diliyorum."




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