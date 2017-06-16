Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Babalar Günü’nü kutladı

Mesajında, babalarımızın; bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımız olduğunu belirten Başkan Bakıcı “Şüphesiz her yaş için aranan ve vazgeçilemeyen babalarımız; çocukluğumuzda güç, orta yaş dönemlerimizde tecrübe, sonraki yaşlarımızda ise kıymeti bilinen bir rehberdir. Aile huzurunun ve mutluluğunun devamı için ömrünü bizlere adayan babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, saygıda kusur etmemeliyiz. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda da önemli bir yer tutar. Onların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Ayrıca her çocuk, annesinin sevgi ve şefkat pınarından beslendiği gibi, babasının da sevgi ve bilgelik pınarından beslenir. Bizlerle sevinen, bizlerle üzülen ve bizleri mutlu gördükçe daha da bahtiyar olan babalarımızın bu mutluluğunu daimi kılmak için ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler vermenin gayreti içerisinde olmalıyız. Bu duygularla, başta vatanımız için canlarını feda eden şehit babalar olmak üzere yüreklerindeki büyük sevgi ve şefkati karşılıksız veren bütün babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyor; aileleri ile birlikte geçireceği sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum” dedi.