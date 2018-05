Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Engelliler Haftası mesajı

Mesajına, “Engelli olmak kişinin tercihi değildir” cümlesi ile başlayan Başkan Bakıcı, her projelerinde engelli bireyleri göz önünde bulundurduklarını belirtti. Engellilere karşı toplumdaki duyarlılığın artmasının gerekli olduğuna vurgu yapan Başkan Bakıcı, "Engellilik doğuştan olabileceği gibi insan hayatının herhangi bir döneminde meydana gelecek bir kaza sonucunda da oluşabilir. Her insan potansiyel bir engelli adayıdır. Her insanın; adil koşullarda yaşamın her alanında tam bir katılımla toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, ancak gerekli şartların sağlanması ile mümkündür. Bu, en temel insanlık hakkıdır” diye konuştu.

Başkan Bakıcı, şunları kaydetti:

“Sosyal devlet ve yardımsever bireyler olma bilinciyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplum olarak en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak görevidir. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler, insana ve topluma duyulan saygının en önemli gereğidir. Bizler hazırladığımız her projeyi engelli vatandaşlarımızın rahatlığını ve kullanabilirliğini düşünerek oluşturuyoruz. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz her projede engelli bireylerimizi göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası’nın engellilerin sorunları hakkında halkımızın bilgilendirilmesine ve toplumdaki duyarlılığın artırılmasına katkı sağlanmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi ve selamlarımı sunuyorum."