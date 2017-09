Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın ’Gaziler Günü’ mesajı

Mesajında; “Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir” diyen Başkan Bakıcı, “Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye’yi imar ediyoruz. Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz” diye belirtti.

Başkan Bakıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim insanımız dün olduğu gibi bugün de vatanını canı pahasına savunmayı görev bilmiştir” diyen Başkan Bakıcı “Nitekim 15 Temmuz günü tankın namlusuna kendisini hedef belirlemiş ve gözünü kırpmadan vatanını savunmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”