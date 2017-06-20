Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadir Gecesi mesajı

Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, rahmetin ve bereketin ayı olan Ramazan’ın son günlerine yaklaşılırken bu manevi iklimi bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunun yaşandığını dile getiren Başkan Bakıcı tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutladı. Mesajında; “Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve coşkunun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Başkan Bakıcı “Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Onun için bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayını on bir ayın örneği ve sultanı kılan Rabbimiz, Kadir gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden yüce Rabbimiz, gecenin değerini de bizzat surede haber vermiştir. İslam âlemi için gecelerin en feyizlisi ve en bereketlisi olan Kadir Gecesi’nin rahmet ve bereketinden yararlanmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Rabbim bu gecede yapacağımız dualarımızı kabul etsin. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin ve Bozüyüklü hemşehrilerimizin Kadir Gecesi’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.