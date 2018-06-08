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08 Haziran 2018 19:08

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadir Gecesi mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Kadir Gecesi mesajı

08 Haziran 2018 19:08


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında, "Kandil geceleri, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin yıldan daha hayırlı olan ve içinde birçok ilahi feyz ve bereketi barındıran mübarek Kadir Gecesine erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatması; yeryüzünde barış ve huzura vesile olması hepimizin ortak temennisidir. Hiç şüphesiz, bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Ramazan ayını on bir ayın örneği ve sultanı kılan Rabbimiz, Kadir Gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu geceye müstakil bir sure tahsis eden Yüce Rabbimiz, gecenin değerini de bizzat surede haber vermiştir. Rabbim İslam âlemi için gecelerin en feyizlisi ve en bereketlisi olan Kadir Gecesi’nin rahmet ve bereketinden yararlanmayı bizlere nasip etsin. Rabbim bu gecede yapacağımız dualarımızı kabul etsin. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Yüce Mevla’dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na da eriştirmesini diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.




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