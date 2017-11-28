Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Mevlid Kandili mesajı

Mevlid Kandili’nin; tüm İslam Âlemine sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini dileyen Başkan Bakıcı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (SAV) dünyamıza teşriflerinin yıl dönümü. Mübarek gecelerin toplum hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Bu kutlu gün ve mübarek geceler; manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın en yükseğe çıktığı müstesna zamanlardır. Duygularında sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüyü, ilişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlâs ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu Hz. Peygamber (SAV) bütün varlığıyla bize örnek olmakta, yaşamakta olduğumuz hayata ve geleceğimize ışık tutmaktadır. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için de önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyor, hemşerilerimizin ve tüm İslâm âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.”