Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 15:15

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Öğretmenler Günü mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2017 15:15


Bakıcı, mesajında “Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizlerden geleceği devralacak olan yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi, hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin mes’uliyetini bir ömür boyu taşırlar. Bu vesile ile ebediyete göç etmiş, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekliliğe ayrılmış öğretmenlerimize uzun ve sağlıklı ömürler, halen görevlerinin başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum” diye belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
12
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    12°C
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Sisli
    15°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç