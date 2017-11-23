Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Öğretmenler Günü mesajı

Bakıcı, mesajında “Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Dolayısıyla öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizlerden geleceği devralacak olan yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek, görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi, hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kendilerine duyulan güvenin mes’uliyetini bir ömür boyu taşırlar. Bu vesile ile ebediyete göç etmiş, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum. Emekliliğe ayrılmış öğretmenlerimize uzun ve sağlıklı ömürler, halen görevlerinin başında olan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum” diye belirtti.