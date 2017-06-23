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23 Haziran 2017 14:45

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Ramazan Bayramı mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 14:45


Mesajında; “Şehir yaşamının yoğun temposu içinde dostlarımızı, akrabalarımızı ve sevdiklerimizi arama fırsatı bulamayan bizlere bir nebze de olsa bu imkânı veren bayramlarımızı aramızdaki kırgınlıkları unutarak birlik ve beraberlik içerisinde geçirmeliyiz” diyen Başkan Bakıcı “Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bayramlar ayrıca kardeşlik iklimini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizi tazeleme günüdür. Bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek bayramları ruhuna uygun yaşamalıyız. Bu vesile ile Ramazan Bayramı’nın insanlığa, İslam âlemine, ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye belirtti.


Başkan Bakıcı, mesajında ayrıca; Ramazan Bayramı’nı vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, bayram süresince belediye bünyesinde görev yapan başta Zabıta Müdürlüğü olmak üzere tüm teknik birimlerin hizmet vereceğini, vatandaşlardan gelebilecek tüm istek ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydetti.




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