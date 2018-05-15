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15 Mayıs 2018 14:00

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Ramazan mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm Bozüyüklülerin ve İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın Ramazan mesajı

15 Mayıs 2018 14:00


Başkan Bakıcı, mesajında, “İnsanların hem ibadetlerini daha yoğun olarak yerine getirdikleri hem de ihtiyaç sahiplerinin halini daha iyi anlayarak daha çok yardım eli uzattıkları bu ay, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zamandır. Sosyal hayatta huzur, dayanışma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı, şeytanların zincirlere vurulduğu, af, mağfiret ve bereket mevsimi Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dini ve insani duyguların daha da yoğunlaştığı, maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı ve mükâfatlarının sınırsız olarak verildiği bu mübarek ayı iyi ve güzel davranışları artırarak en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu ayda insanlar tuttukları oruçlarla hem bedenlerinin şükrünü yapmış, hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlamış olurlar. Bu nedenle Ramazan paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan’ın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” diye belirtti


Başkan Bakıcı, mesajının son bölümünde de ,Ramazan geleneğini yaşatmak ve Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde tüm mahalleliyi bir araya getirmek amacıyla düzenledikleri Mahalle İftarları’nın bu yıl 15 noktada yapılacağını belirterek “Her zaman ve her ramazan beraberiz. Mahalle iftarlarımız; kardeşliğin, birlik ve beraberliğin; zengin-fakir, genç-yaşlı, kadın-erkek ayırmadan bütünleşmemizin adresi olacak” dedi ve vatandaşları iftar programlarına davet etti.




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