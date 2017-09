Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Fakıcı’dan İlköğretim Haftası mesajı

Mesajında ülkemizin aydınlık yarınları için eğitim ve öğretimin önemine dikkat çeken Başkan Bakıcı, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

“Bir eğitim-öğretim yılını daha çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte karşılamanın heyecanı içerisindeyiz” diyen Başkan Bakıcı “Eğitim; her toplumun hayatında vazgeçilmez bir ihtiyaç ve o toplumun geleceğini şekillendirmede en büyük güçtür. Tarihin her döneminde insanlığa değer katan milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması yolunda en güçlü kaynak eğitimli genç nesillerimizdir. Eğitim; ailede başlar, okulda gelişir ve toplumda olgunlaşır. Eğitime ve dolayısıyla insana yapılan yatırım, güçlü, mutlu ve parlak bir geleceğin kurucusu olacak, ülkemizin çağdaş dünyayla bütünleşme çabalarına hız kazandıracaktır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ancak ve ancak bilinçli, birikimli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki bir toplum, medeniyet sahasında ne kadar yol almak isterse; eğitime o kadar önem vermek durumundadır. Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır’ sözleri, eğitimin önemini açıkça ifade etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakârlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.