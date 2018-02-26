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26 Şubat 2018 17:00

Bozüyük Belediye İdman Yurdu Spor, İstanbul BBSK’yı 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.

Bozüyük Belediye İdman Yurdu Spor, İstanbul BBSK’yı 3-0 mağlup etti

26 Şubat 2018 17:00

Lig Bayanlar 1. grupta mücadele eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kendi sahasındaki son maçında İstanbul BBSK takımını 3-0 mağlup etti.


Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı, Bozüyük Kapalı Spor Salonu’nda İstanbul BBSK ile karşı karşıya geldi. Maçı Bozüyük Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Gençağa Seraslan ve Köksal Kacır ile çok sayıda voleybol sever izledi. Bozüyük Belediye İdman Yurdu ilk seti 26-24, ikinci seti 25-19, üçüncü seti ise 26-24 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor bu galibiyetle 33 puana yükselirken sıralamadaki yeri değişmedi ve haftayı dördüncü olarak tamamladı. Maçın sonunda sahaya inerek Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımını tebrik eden Başkan Bakıcı takıma başarılar diledi.


Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımı ligin son maçını, 28 Şubat Çarşamba günü Saat 16.00’da Büyükçekmece Voleybol Akademi takımı ile Büyük Çekmece Mimar Sinan Koleji Spor Salonu’nda oynayacak.




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