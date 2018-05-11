Bozüyük Belediye Meclis Toplantısının 2. bileşimi yapıldı

bileşimi Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

İlk gündem maddesinde birinci bileşimde görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen belediyenin 2017 yılına ait bütçe gelir ve gider kesin hesabı ile belediye taşınır mal hesabına ilişkin gündem görüşüldü. Komisyon kararının okunmasının ardından yapılan oylamada 2017 yılı kesin hesabı AK Parti ve MHP grubunun oy çokluğu ile kabul edildi. CHP grubu ise ret yönünde oy kullandı. İmar komisyonuna sevk edilen Emine Aksulu, Mustafa Mutaf, Ahmet Mutaf, Mehmet Mutaf ve Melahat Siyfilli’nin dilekçelerine istinaden; Yeni Mahalle’de Zülfü Ağa Sokak ile Çerençeli Sokak arasında bulunan 286 ada 910 ve 18 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinden geçen 7 metre genişliğindeki yolun kapatılması konusu oy çokluğu ile kabul edildi. Çarşı Mahalle, 325 adada ki imar planı değişikliği talebi ise komisyon kararının okunmasının ardından oy birliği ile kabul edildi.

Burak Aydın’ın dilekçesine istinaden; Bozüyük İlave Revizyon İmar Planı, Plan Hükümlerinin A Genel Hükümler başlıklı 33. maddesinin; “Ticaret ve zemin ticaret yapı adalarında asma kat yapılması durumunda, asma katlı zemin kat yüksekliği maksimum 5.50 metre yapılabilir” ifadesinin yeniden değerlendirilmesi talebi imar komisyonunun aldığı karar doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

Son olarak ilk toplantıda CHP grubu tarafından verilen ek önergede Yeni mahalle Cami Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesinin kesiştiği alana kavşak çalışması konusu ise yapılan görüşmelerden sonra karara bağlandı. Bu alana kavşak yapılmasına gerek olmadığı ve trafik güvenliğinin yapılacak iyileştirme çalışmaları ile sağlanabileceğine karar verildi.