Bozüyük Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Metristepe Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda 4 gündem maddesi ile gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak toplum güvenliğinin sağlanmasına ve emniyet güçlerine yardımcı olmak amacı ile yeni yapılacak üç kat ve daha üstü yapılarda; güvenlik sistemi kamerası takılmasının zorunlu hale getirilmesi talebi’ görüşülerek ilgili madde toplantıya katılan Belediye Meclisi üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri oy birliği kabul edildi veya ilgili komisyona gönderildi.

Meclis toplantısının sonunda konuşan Başkan Bakıcı, Haziran ayı meclisinde alınan kararların Bozüyük için hayırlı olması temennisinde bulunarak kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında 24 Haziran seçimlerinin ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni eden Başkan Bakıcı “Geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden üzen bir şehit haberi geldi. Bu noktada hassasiyet gösteren, o şehidimize sahip çıkan tüm Bozüyük halkına buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendim bizzat anne ve babasından duyduğum için meclisimize iletmek istiyorum. Siz sadece televizyonlarda duyduğunuz ben de kendim duyduğum için dile getirmek istiyorum; ‘ben onları güldürmeyeceğim, vatan sağ olsun’ diyebilen, o dik duruşuyla inanın bizleri duygulandıran annemiz oğlunun cenazesi geldiği zaman tabutu açtırıp ağlamayan metanetli bir ablamız ki babası da aynı konuda o kadar güçlü ayakta duruyor ki ‘devletimiz sağ olsun’ diyen bir amcamız. Bugün burada bu makamlarda oturabiliyorsak o şehitlerimiz sayesindedir. Bizim ‘ilçemizin başı sağ olsun’ diyerek şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmamız gerekiyor Allah nasip ederse yeni yapacağımız bir projemizde bu şehidimizin adının yaşatılması gerekir. Ben tekrar toplantıya katıldığınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Ardından söz alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan Tunç da Başkan Bakıcı’ya şehit cenazesine göstermiş olduğu ilgi ve alaka ile verilen belediye hizmetleri için şahsı ve belediye meclisi adına teşekkür etti.

Son olarak AK Parti Meclis Üyesi Sinan Urhal kısa bir bilgilendirme yaparak şehidin evinde kurulan taziye çadırının 1 hafta daha kalacağını, akşamları çadırda iftar yemeği verildiğini, gündüz de Kur’anı- Kerim okunduğunu belirterek acılı aileye herkesin taziye ziyaretinde bulunabileceğini kaydetti.