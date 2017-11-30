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30 Kasım 2017 12:22

Bozüyük Belediyesi 12 bin kandil simidi dağıttı

Bozüyük Belediyesi tarafından mübarek Mevlit Kandili nedeniyle camilerde kandil simidi dağıtıldı.

Bozüyük Belediyesi 12 bin kandil simidi dağıttı

30 Kasım 2017 12:22


Bozüyük Belediyesi Bozüyüklülerin kandilini kutlamak amacıyla; ilçe genelindeki tüm camilerde vatandaşlara 12 bin adet kandil simidi dağıtıldı. Kandil gecesi yatsı namazının ardından Kasımpaşa Merkez Camii ile Yeşil Camii’nde yapılan kandil simidi dağıtımlarına katılan Bozüyük Belediyesi yöneticileri, vatandaşların kandilini kutlayarak, kandilin hayırlara vesile olmasını dilediler. İlçe genelinde hizmet veren tüm camilerde yapılan organizasyon hakkında bir açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, “Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı’nın talimatları doğrultusunda, halkımızın kandilini kutlamak amacıyla kandil simidi ikramı yaptık. Bir arada olabilmemize fırsat veren bu güzel günlerimizden birinde yine halkımızla iç içe olmaktan dolayı mutluyuz. Tüm halkımızın kandili mübarek olsun” dedi.




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