Bozüyük Belediyesi 3. Uluslararası Tiyatro Festivali iz bıraktı

Uluslararası Tiyatro Festivali ünlü sanatçılar Cem Davran ve Erkan Can’ın rol aldığı “Bezirgan” adlı oyun ile sona erdi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde İstanbul Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve aynı zamanda Tiyatro Günleri’nin finalini de yapan “Bezirgan” adlı oyun büyük bir beğeni ile izlendi. Bol kahkahalı oyunu Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Oyunun başında vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “Bugün burada bulunan salondaki birçok vatandaşımız muhakkak ki sabahın erken saatlerinde bu tiyatro için kuyrukta bekleyip bilet almışlardır. 85’i aşkın özellikle bizden yer isteyen kurumlarımız var. Engelliler Derneğimiz burada, yaklaşık olarak sayıyı 20- 22 diye biliyorum. Akabinde Yetiştirme Yurdumuzdan kimsesiz çocuklarımızdan, Cezaevi Müdürlüğünden yaklaşık 75- 80’i aşkın özellikle yer isteyenler var. Bu vatandaşlarımıza ayrı bir yer ayırdık. Ve ben belediye çalışanlarımdan özellikle kendi akrabalarına yer ayırmamalarını istedim. Bu konuda çok hassas davranan biri olarak ne yazık ki benim için çeşitli ortamlarda sürekli ‘eşine dostuna bilet ayırıyor’ diye karalama kampanyası yapıyorlar. Ve burada 13.500 kişiye yakın vatandaşımız tiyatro izlemişken bu yakıştırmanın yapılmasını son derece kınamaktayım. Bu akşamda biz vatandaş ayrımı yapmaksızın tüm tiyatro severleri burada ücretsiz olarak ünlü sanatçılarımız ile buluşturmaya çalışıyoruz. Lütfen eleştiri yaparken en azından emeğe saygı gösterilsin. Ayrıca sürekli çalışanlarıma ithafen karalama yapılmasından da rahatsız olduğumu belirtmek isterim” dedi.

İstanbul Halk Tiyatrosu’nun uyarladığı Molire’in yazdığı 2 perdelik tiyatro oyununun yönetmenliğini Yıldıray Şahinler yaparken proje koordinatörü ise Bahtiyar Engin. Zeki, kurnaz, komik bir o kadar da sahtekâr Tartuffe’ün hikâyesinin uyarlaması olan “Bezirgan” adlı oyun da Cem Davran ve Erkan Can’a Bahtiyar Engin, Selin Yenincİ, Faruk Akgören, Aytek Önal, Simge Defne, Selim Can Yalçın ve Salih Kırlı eşlik etti. Cem Davran’ın Tartüffe ve Orgon karakterleriyle iki tipi birden canlandırdığı oyunda, hizmetçi kız rolünde Bahtiyar Engin, evin büyük annesi rolünde ise Erkan Can rol aldı. Muhteşem oyunun ardından sahneye gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başarılı performansları nedeni ile oyuncuları tebrik ederek sevilen oyuncu Erkan Can’a plaket takdiminde bulundu. Sevilen sanatçılar setirciler tarafından uzun süre ayakla alkışlandı.

Tiyatro Günleri’nin bitiminde İstanbul Halk Tiyatrosu oyuncusu Cem Davran festival ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:“Bir yerde festival olması o festivalin içinde tiyatro olması hepimizi heyecanlandırır. Şimdi olduğu gibi. O yüzden buradaki festivale emeği geçen teri dokunan herkesi Türk Tiyatrosu adına tebrik ediyoruz. İnşallah devamı gelir, istikrarlı sürekli olur.”

7’den 70’e herkese hitap eden, çok çeşitli konuların ele alındığı, sadece eğlendirmek için değil, güldürürken düşündüren, yoğun emek verilerek hazırlanmış birbirinden değerli oyunların yer aldığı Tiyatro Günleri 21 gün boyunca Metristepe Kültür Merkezi’nde tiyatro severler için ücretsiz olarak sahnelendi.