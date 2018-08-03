Bozüyük Belediyesi Altın Kemerli 2. Karakucak Güreş Festivali başladı

Karakucak Güreş Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Bozüyük Çınar Taksi kavşağında başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren kortej yürüyüşü vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar güreşçilere sevgi gösterisinde bulunurken yarın ki müsabakalar için başarılar dilediler. Yürüyüş boyunca kortejin önünden giden, 3 davul ve 1 zurnadan oluşan özel davul ekibi yürüyüş sırasında ve Cumhuriyet Meydanı’nda sergiledikleri muhteşem gösterileri ile büyük beğeni kazandı. Programda Cumhuriyet Meydanı’ndaki davul gösterisinin ardından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, hep birlikte İstiklal Marşımız okundu.

Ardından festivalin açılış konuşmasını yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Altın Kemerli Karakucak Festivalimizin ilkini geçen yıl birçok sporcumuzla birlikte, Türkiye’de ses getiren bir programla gerçekleştirdik. Festivaller yapıldığı yerin ve toplumun; tarihini, sosyal yapısını, oyunlarını, gelenek ve görenek gibi kültürel değerlerini yaşatıp bunların diğer topluluklar tarafından tanınmasını sağlayan ve aynı zamanda da gelecek kuşaklara aktarmak gibi çok önemli bir amaç ve işleve sahip olan önemli etkinlikler. Bizim de geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz, bu yıl da ikincisini gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuz festivalimizin açılış yürüyüşünü bugün gerçekleştirdik. Yarın da saat 11.00’da güreşlerimiz başlayacak. Bu yıl Allah nasip ederse festivalimizi 500’ü aşkın sporcumuzla birlikte vatandaşlarımızın da yoğun katılımları ile gerçekleştireceğiz. Bu festivalin gerçekleştirilmesinde muhakkak ki en büyük desteklerden bir tanesi güreşi seven ve bunun gençlerimize de duyurulması için hassasiyetle bu konuya eğilen Mehmet Bayram kardeşimiz, güreş ağamız var. Kendisi bu organizasyona hem maddi hem manevi olarak birçok hususta destek sağlamıştır. Değerli hocalarımız iki yıldır Bozüyük’te amatör olarak çocuklarımızı yetiştirmekte. Ama asıl önemli olan, Ata sporumuzu tüm çocuklara sevdirerek milli takımlara seçilmeleri için büyük bir emek vermeleridir. Geçen sene 20’ye yakın sporcuyla başladığımız bu spor branşında bu sene 120’yi aşkın çocuğumuzla birlikte hem Bozüyük’te güreşi sevdiren, aynı zamanda önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na bu çocukların yetişmesinde büyük emek veren hocalarımıza ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. O yüzden bu amaç doğrultusunda büyük emekleri olan ve organizasyonda gerçekten gecesini gündüzüne katan başta personelim olmak üzere, geçen sene olduğu gibi bu yılda bizleri yalnız bırakmayan Milli sporcumuz Harun Doğan’a, değerli ilçe başkanıma, değerli sivil toplum kuruluşlarımıza, kıymetli Ticaret Odası Başkanıma hepinizin huzurunda teşekkür ederken, yarın kapalı spor salonu önünde gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm halkımızı davet ederek hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi Altın Kemerli 2. Karakucak Güreş Festivali’nin kortej programına Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Güreş Ağası Mehmet Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı Bahri Bayrak, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik, TSO Başkanı Buğra Levent, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve ilçe teşkilatı, güreşçiler ve çeşitli illerden gelen güreş federasyonu temsilcileri katıldı.

Festival programı yarın saat 11.00’de kapalı spor salonu çim sahasında gerçekleştirilecek müsabakalar ile devam ederken Festival Rumeli Tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak.