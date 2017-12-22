Bozüyük Belediyesi bayan voleybol takımı kritik virajda

haftasında sahasında ligin namağlup lideri Büyükçekmece Voleybol Akademi’yi ağırlayacak.

Bayanlar voleybol 2. liginde Bilecik’i temsil eden ilk kadın takımı olma özelliğini taşıyan ekibin kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncusu bulunmuyor. Çalışmalarını hafta boyunca sürdüren bayan voleybol takımı ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alırken, kritik mücadeleden galibiyet ile ayrılarak ligde tekrar iddialı konuma gelmek istiyor. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu, genç ve dinamik bir ekiple sezona başladıklarını, kritik mücadeleden galibiyet ile ayrılmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını belirterek tüm Bozüyüklüleri takıma destek olmaya davet etti. Antrenör Mustafa Türkmen ise mücadelenin önemine değinerek galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını ve seyirci desteği ile kazanacaklarını vurguladı.

Kritik mücadele 24 Aralık 2017 Pazar günü Kapalı Spor Salonunda saat 14:00’te başlayacak.