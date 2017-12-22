Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 17:50

Bozüyük Belediyesi bayan voleybol takımı kritik virajda

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı ligin 11.

Bozüyük Belediyesi bayan voleybol takımı kritik virajda

22 Aralık 2017 17:50

haftasında sahasında ligin namağlup lideri Büyükçekmece Voleybol Akademi’yi ağırlayacak.


Bayanlar voleybol 2. liginde Bilecik’i temsil eden ilk kadın takımı olma özelliğini taşıyan ekibin kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncusu bulunmuyor. Çalışmalarını hafta boyunca sürdüren bayan voleybol takımı ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alırken, kritik mücadeleden galibiyet ile ayrılarak ligde tekrar iddialı konuma gelmek istiyor. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali Avcıoğlu, genç ve dinamik bir ekiple sezona başladıklarını, kritik mücadeleden galibiyet ile ayrılmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını belirterek tüm Bozüyüklüleri takıma destek olmaya davet etti. Antrenör Mustafa Türkmen ise mücadelenin önemine değinerek galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını ve seyirci desteği ile kazanacaklarını vurguladı.


Kritik mücadele 24 Aralık 2017 Pazar günü Kapalı Spor Salonunda saat 14:00’te başlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Sisli
    6°C
  • Salı
    Sisli
    6°C
  • Çarşamba
    Sisli
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç