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23 Aralık 2017 16:06

Bozüyük Belediyesi ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları

Bozüyük ilçe merkezinde dün gece saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte Bozüyük Belediyesi ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Bozüyük Belediyesi ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları

23 Aralık 2017 16:06


Bozüyük şehir merkezi ve çevre köylerde gece boyu devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Bozüyük Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatı ile sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe genelinde kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekipler özellikle hastane yolları, ana hatlar ve kentte yoğun olarak kullanılan dolmuş hatlarındaki çalışmalarını sürdürürken kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Vatandaşların her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmaması için çalışmalarına vardiyalı olarak devam ettiklerini belirten belediye ekipleri, her türlü hava koşulunda ve her türlü durumda görevlerinin başında olarak kentteki araç trafiğinin aksamasına izin vermedi.


İlçeyi kaplayan beyaz örtü aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda güzel görüntüler oluşturdu.




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