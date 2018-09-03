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03 Eylül 2018 17:22

Bozüyük Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı

Bozüyük Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı

03 Eylül 2018 17:22


Metristepe Kültür Merkezi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 3 gündem maddesi ile başlayan toplantının ilk gündem maddesinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2015 model otomobil için belediye başkanına yetki verilmesi konusu görüşüldü. Görüşme sonrasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği yetki verildi. Ardından Belediye imar komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.


Toplantının sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, alınan kararların ilçeye hayırlar getirmesini temenni ederek tüm meclis üyelerini yarın yapılacak Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.




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