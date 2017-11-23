Bozüyük Belediyesi Gezici Hizmet Ekibi 7 bin 423 hane ile görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın vatandaşlarla birebir görüşerek, onların istek, talep ve şikâyetlerini öğrenerek, sorunları birinci elden tespit etmek ve bunları ivedilikle çözüme kavuşturmak, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirebilmek amacıyla görevlendirilen belediye personeli çalışmalarını tamamladı. Bozüyüklülere daha etkin bir hizmet sunmak ve sorunları mümkün olabilen en kısa süreler içerisinde çözümleyebilmek amacıyla çalışmalarına başlayan gezici ekip ilçe genelinde tüm mahalleleri ziyaret ederek 7 bin 423 hane ile görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından tespit edilen sorunlar belediyenin ilgili birimlerine iletilerek giderildi.

Kendilerini evlerinde ziyarete gelen görevli personele istek ve taleplerini samimiyetle ifade eden vatandaşlar ise bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.