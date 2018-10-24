Bozüyük Belediyesi halk günü uygulamasına yoğun ilgi

Toplumun tüm kesimleriyle iletişim ve diyaloğa büyük önem veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gerçekleştirdiği Halk Günü uygulamasıyla vatandaşların sorun ve taleplerini bizzat dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyor. Oldukça sıcak ve samimi havada geçen görüşmelerde vatandaşlar, Bozüyük Belediyesinden istek ve taleplerini Başkan Bakıcı'ya birinci elden ulaştırma imkânı buluyor. Başkan Bakıcı kendisine ulaştırılan istek ve talepleri ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine ileterek, kısa süre içerisinde çözümünü sağlarken bu gün Belediye Hizmet binası AK Masa biriminde yapılan görüşmelerde Başkan Bakıcı'ya Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu, Rasim Keskin ve Barış Oğuz eşlik etti. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir' düşüncesinden hareketle insan odaklı çalışma prensibini benimsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Dua ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimizle her zaman istişareye önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunu kendi sorunumuz gibi görerek, iletilen sorun ve isteklere kalıcı çözümler bulmak adına çaba harcıyoruz. Halk günü uygulaması ile yaptığımız görüşmeler oldukça faydalı oluyor. Farklı düşünceleri, istekleri yaptığımız çalışmalarla harmanlayarak güzel hizmetlerde bulunmak için güçlü gelecek güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.