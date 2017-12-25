lig Bayanlar 1. grupta mücadele eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Büyükçekmece Voleybol Akademi takımına 3-1 yenildi.

Büyükçekmece Voleybol Akademi ilk seti 13-25 alırken Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu ikinci seti 25-23 aldı. Ardından Büyükçekmece Voleybol Akademi üçüncü ve dördüncü setleri 9-25 ve 13-25 aldı. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor bu skorla 15 puanda kaldı ve ilk yarıyı beşinci olarak tamamladı. Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu taraftar gurubu Hergele, maç boyunca tezahüratları ile destek verdi. Maçı İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan eşi ile birlikte, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi ve çocukları ile birlikte, TSO Başkanı Buğra Levent ve voleybol severler izledi. Maçın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı galip olan İstanbul Büyükçekmece Voleybol Akademi Spor Takımı oyuncularını ve antrenörlerini tebrik ederken “Müsabakada takımımızı her an destekleyen taraftarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki maçlarda takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor ikinci yarının ilk maçında, ilk yarı 0-3 yenildiği Vakıfbank ile 7 Ocak Pazar günü saat 14.00’de Bozüyük Kapalı Spor Salonunda karşılaşacak.