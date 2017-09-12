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12 Eylül 2017 17:12

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Masa Tenisi Takımı Türkiye Turnuvasına hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Masa Tenisi takımı oyuncuları ekim ve kasım aylarında yapılacak olan Türkiye Turnuvası’na hazırlanıyor.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Masa Tenisi Takımı Türkiye Turnuvasına hazırlanıyor

12 Eylül 2017 17:12


Bozüyük Belediyesi tarafından spora ve sporcuya verilen destek tüm hızıyla devam ederken, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Masa Tenisi takımı ekim ve kasım aylarında yapılacak olan Türkiye Turnuvası’na hazırlanıyor. Turnuvaya Bozüyük Belediyesi Kasımpaşa Mahallesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde hazırlanan sporcular yoğun bir gayret sarf ediyor. İlçemizi minikler kategorisinde temsil edecek olan masa tenisi takımının antrenörü Cumhur Yıldızçiçek çalışmaların yoğun bir tempoda devam ettiğini, güzel dereceler almak için mücadele edeceklerini belirterek “Çocuklarımızın bir spor dalında kendilerini geliştirmeleri ve Türkiye Turnuvası’nda bizleri temsil edecek duruma gelmelerinde bizden desteklerini esirgemeyen, her ihtiyaç duyduğumuz anda yanımızda olan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve Bozüyük Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.




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