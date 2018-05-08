o larak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü sporcuları Türkiye Şampiyonalarında farklı branşlarda elde ettikleri başarılar ile Bozüyük’ün gururu olmaya devam ediyor. Son olarak dart branşında Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası’nda minikler kategorisinde katılan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Kulübü sporcularından Mustafa Kılıçkaya 3. olarak bronz madalya aldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı genç sporcu Mustafa Kılıçkaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.